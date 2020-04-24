COVID-19 в Италии: за день выздоровели 3000 человек

Об этом сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Днем ранее показатель увеличился на 437, пишет regnum.ru.

Выздоровели 57 576 человек, за день этот показатель увеличился на рекордные 3033 (днем ранее — на 2943).

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 2646 (днем ранее — на 3370). В настоящее время заражены 106 848 человек — на 851 человек меньше, чем по данным за 22 апреля. Актуальное количество заражённых снижается четвертый день подряд (21 апреля — на 10 человек). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 189 973.