Де Росси может возглавить молодежную сборную Италии
Даниэле Де Росси может стать главным тренером молодежной сборной Италии (U-21).
Сообщается, что бывший капитан «Ромы» может заменить наставника итальянской молодежки Луиджи Ди Бьяджо, если команда потерпит неудачу на проходящем в эти дни чемпионате Европы. Еще одним претендентом на этот пост является Паоло Николато, который работает в U-20, пишет news.sportbox.ru.
Ранее появилась информация, что Де России может продолжить карьеру футболиста в «Бока Хуниорс» или в МЛС.
35-летний Де Росси провел всю карьеру в «Роме». Полузащитник сыграл за римский клуб 614 матчей, забил 63 гола, выиграл два Кубка и Суперкубок Италии.