Де Росси может возглавить молодежную сборную Италии

Сообщается, что бывший капитан «Ромы» может заменить наставника итальянской молодежки Луиджи Ди Бьяджо, если команда потерпит неудачу на проходящем в эти дни чемпионате Европы. Еще одним претендентом на этот пост является Паоло Николато, который работает в U-20, пишет news.sportbox.ru.

Ранее появилась информация, что Де России может продолжить карьеру футболиста в «Бока Хуниорс» или в МЛС.

35-летний Де Росси провел всю карьеру в «Роме». Полузащитник сыграл за римский клуб 614 матчей, забил 63 гола, выиграл два Кубка и Суперкубок Италии.