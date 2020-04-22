Дефицит бюджета Италии вырастет до 10%, госдолг - до 160% ВВП

Госдолг Италии по итогам года увеличится, по подсчетам экспертов издания, со 136% до 160% ВВП, пишет regnum.ru.

21 января в ходе своего выступления в парламенте страны премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что правительство выделит 50 млрд евро на новые меры экономической поддержки бизнеса и граждан. Начать смягчение правил общенационального карантина и разрешать возобновление работы в отдельных сферах деятельности планируется с 4 мая.