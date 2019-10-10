Детские кресла с датчиками "антизабывчивости" станут обязательными в Италии

Четверг, 10 Октябрь 2019 Италия Италия

Детские кресла с датчиками

Министр транспорта Италии Пало Ди Микели подписала указ, нацеленный на предотвращение оставления несовершеннолетних детей в транспортных средствах.

Как пояснили в министерстве, впредь родители будут обязаны приобрести автокресла, оснащенные специальными датчиками, которые при помощи сигнала будут оповещать их о том, что они забыли свое чадо в машине. Для подстраховки система будет дополнительно направлять на смартфон матери или отца сообщение, пишет rg.ru.

Решение принято на фоне участившихся случаев, когда по вине родителей, в сознании которых происходит некий "блэкаут", погибают от термического шока забытые ими дети. Один из последних трагических случаев произошел в Катании, когда отец оставил своего ребенка на пять часов в машине, припаркованной под палящим солнцем.

Ожидается, что первой кампанией, которая займется производством инновационных кресел, станет итальянская Chicco, а датчиками "антизабывчивости" их продукцию оснастит Samsung.

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