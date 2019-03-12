Детям без прививок в Италии запретили посещать детские сады

Как сообщает министерство здравоохранения Италии, крайний срок для оформления документа о вакцинации истекает в понедельник. Он был установлен в соответствии с принятым летом 2017 года законопроектом, с инициативой которого выступала бывшая министр здравоохранения Италии Беатриче Лоренцин, неоднократно указывавшая на необходимость вакцинации. Согласно нему, родители должны были предъявить справку о прививках против 10 заболеваний перед началом учебного года, который в Италии в среднем выпадает на середину сентября.

Отныне непривитые дети до 6 лет не смогут поступать в детские сады и ясли, а уже посещающих дошкольные учреждения могут из них исключить. Для родителей учащихся средних школ до 16 лет предусмотрены финансовые санкции – штраф в таком случае составит 500 евро, пишет РИА Новости.

В список обязательных вакцин вошли прививки от кори, столбняка, дифтерии, гепатита B, коклюша, краснухи, паротита, ветряной оспы, гемофильной инфекции типа b и полиомиелита.

Национальная ассоциация школьных руководителей (ANP) в связи с истечением сроков обязательной вакцинации отмечает, что в случае с дошкольным учреждениями она касается "нескольких сотен случаев по всей Италии".

"Тот, кто не предъявит справки о прививках, не сможет посещать (детсады – ред.), ситуация очень деликатная и противоречивая, мы говорим об общественном здравоохранении, и обязанностью образовательных учреждений является защита наиболее уязвимых и подверженных риску детей", - заявил президент ANP Антонелло Джаннелли.

В свою очередь нынешняя глава Минздрава Джулия Грилло в интервью газете Repubblica выступала против введения обязательной вакцинации детей, за исключением кори. В ее случае Грилло заявила о "продолжающейся эпидемии".

В прошлом году в странах Европы корь унесла жизни 72 человек, когда как в 2017 году ее жертвами стали 42 заболевших. При этом в Италии, по данным Unicef, число случаев заболевания корью в 2018 году снизилось на 56% до 2,3 тысячи.

По словам Грилло, несмотря на увеличение числа привитых среди новорожденных, законопроект об обязательной вакцинации не работает в случае с взрослыми, подверженными заболеваниям.

Вместе с тем она отмела возможность переноса сроков введения нормы, заявив о разработке нового законопроекта, который бы ввел необходимость прививок в случае эпидемий или слишком низкого уровня вакцинации населения.