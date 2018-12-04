Девушка из Молдовы победила в конкурсе Miss Intimo в Италии

Представительница Молдовы победила в ежегодном конкурсе красоты "Miss Intimo-2018" в Италии. Как сообщает издание affaritaliani.it, уроженка нашей страны покорила жюри красотой своего лица, выразительностью карих глаз и скульптурностью форм.

Магдалина Буга, 18-летняя студентка из Рима, победила в финале, обойдя 19 других участниц. Девушка учится и совмещает учебу с карьерой в модельном бизнесе, пишет ru.sputnik.md.

В конкурсах красоты она участвует не в первый раз, но еще не завоевывала таких престижных наград.

Конкурс красоты "Miss Intimo" ежегодно проходит в Риме. В 2018 году он состоялся уже в 31-й раз.

Задачей моделей на этом конкурсе было продемонстрировать элегантность в сочетании с показом эксклюзивных коллекций нижнего белья.