Девушка из Молдовы победила в конкурсе Miss Intimo в Италии

Вторник, 04 Декабрь 2018 Италия Италия

Девушка из Молдовы победила в конкурсе Miss Intimo в Италии

Юная студентка покорила сердца членов жюри своими выразительными формами.

Представительница Молдовы победила в ежегодном конкурсе красоты "Miss Intimo-2018" в Италии. Как сообщает издание affaritaliani.it, уроженка нашей страны покорила жюри красотой своего лица, выразительностью карих глаз и скульптурностью форм.

Магдалина Буга, 18-летняя студентка из Рима, победила в финале, обойдя 19 других участниц. Девушка учится и совмещает учебу с карьерой в модельном бизнесе, пишет ru.sputnik.md.

В конкурсах красоты она участвует не в первый раз, но еще не завоевывала таких престижных наград.

Конкурс красоты "Miss Intimo" ежегодно проходит в Риме. В 2018 году он состоялся уже в 31-й раз.

Задачей моделей на этом конкурсе было продемонстрировать элегантность в сочетании с показом эксклюзивных коллекций нижнего белья.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья