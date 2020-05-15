Девять клубов в Италии отказываются возобновлять тренировки

Пятница, 15 Май 2020 Италия Италия

Девять клубов в Италии отказываются возобновлять тренировки

Девять клубов итальянской Серии А отказываются возобновлять тренировки с 18 мая.

Об этом 15 мая сообщает Football Italia.

По информации издания, речь идёт о таких клубах, как «Интер», «Милан», «Наполи», «Аталанта», «Фиорентина», «Дженоа», «Сампдория», «Кальяри» и «Верона».

Отмечается, что клубы недовольны медицинским протоколом, по которому на 15-дневный карантин может быть отправлена вся команда, если хотя бы у одного из её игроков или сотрудников будет обнаружен коронавирус, пишет regnum.ru.

Клубы хотят возобновления тренировочного процесса по примеру Германии, где на карантин отправляется только заражённый футболист, а остальные проходят тестирование.

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