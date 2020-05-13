Девятый самолет с военными России вылетел из Италии

Среда, 13 Май 2020 Италия Италия

Девятый самолет с военными России вылетел из Италии

Девятый транспортный самолет ВКС России Ил-76 с военными и спецтехникой, помогавшими бороться в Италии с пандемией нового коронавируса, вылетел из аэропорта Вероны на родину.

Об этом 13 мая сообщает Минобороны РФ.

«C аэродрома «Виллафранка» … в Российскую Федерацию вылетел девятый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России», — говорится в сообщении.

Также в нем напоминается, что российские военные специалисты помогали своим коллегам на территории Италии в решении задач по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, пишет regnum.ru.

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