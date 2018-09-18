Итальянцы поддерживают деятельность правительства

В Италии почти 60% граждан поддерживают входящие в правительственную коалицию партию «Лига» и «Движение 5 звёзд». При этом, 30,2% из них отдают предпочтение «лигистам», а 29,4% - «пятизвёздочникам». Деятельность самого же правительства положительно оценивают 62% итальянских избирателей.

Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу результаты опроса общественного мнения, проведённого исследовательской группой Demos&Pi по заказу газеты La Repubblica.

Продолжается падение доверия к левоцентристам из Демократической партии, не лучше обстоят дела у бывшего лидера правоцентристкой коалиции — партии «Вперёд, Италия».

Опрос Demos&Pi показал также, что наибольшим доверием среди политиков сейчас пользуется нынешний премьер страны Джузеппе Конте, деятельность которого положительно оценивают 61% респондентов. Второе место с 60% занимает вице-премьер и глава МВД страны Маттео Сальвини. Замыкает первую тройку с 59% вице-премьер, министр экономического развития, труда и социальной политики Луиджи Ди Майо.

В самом низу рейтинга с 23% находится бывший премьер Италии Маттео Ренци, оказавшийся в списке ниже исторического лидера партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони и нынешнего секретаря демократов Маурицио Мартины, которым доверяют по 29% опрошенных.

Больше половины респондентов (54%) заявили, что «полностью или очень» согласны с иммиграционной политикой, проводимой правительством страны. При этом, среди сторонников партии «Лига», её поддерживают 85%, а среди «пятизвёздочников» - 75%. У избирателей партии «Вперёд, Италия» эту политику разделяют 63%.