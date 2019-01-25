Диетологи рассказали о питании итальянских детей

Его дети могут приносить из дома в специальных коробочках, и тогда ответственность за содержание "боксов" целиком и полностью несут родители, которые признаются, что довольно часто спустя рукава относятся к этому важному вопросу, либо приобрести в школе, что обойдется родителям от двух до трех евро в день.

Согласно опросам, около 80 процентов итальянских мам и пап предпочитают давать ребенку на завтрак и полдник бутерброд с прошутто - итальянской ветчиной - или сыром и колбасой либо в лучшем случае готовые полдники - булочки, печенье, бисквиты. И, конечно, самый любимый маленькими итальянцами полдник - пицца и пресная лепешка фокачча, пишет rg.ru.

Некоторые итальянские родители предпочитают доверять питание своих чад образовательным учреждениям, которые при помощи диетологов стараются подобрать, опираясь на вкусовые предпочтения учащихся, максимально сбалансированное меню с правильным содержанием углеводов, белков, жиров и витаминов. Например, в итальянских детских садах существует два меню - зимнее, действующее с ноября по апрель, и летнее - с апреля по июнь и с сентября по октябрь. Благодаря такому подходу итальянские школьники гарантированно потребляют в пищу только сезонные продукты с максимальным содержанием витаминов и микроэлементов. А родители имеют возможность ознакомиться с тем, что едят их дети в саду и школе: меню на текущий месяц регулярно вывешивается на доске объявлений в каждой группе.

Есть также третий вариант, который не стоит сбрасывать со счетов. Некоторые маленькие итальянцы, так же, как и их родители, - кулинарные патриоты своей страны, которые неукоснительно следуют определенным традициям. К примеру, для многих из них утро должно непременно начинаться в баре. Поэтому многие итальянские "бамбини" не представляют свой завтрак без корнетто (круассан. - Прим. ред.), нутеллы, джема, печенья и другой не очень здоровой еды, регулярное поглощение которой нередко приводит к негативным последствиям. Так, по данным ежегодного статистического отчета, около 30 процентов итальянских детей страдают от наличия избыточных жировых отложений. По мнению диетологов, в ближайшие годы эта проблема может приобрести массовый характер.