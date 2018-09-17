Дни культуры Москвы пройдут в итальянских городах

Понедельник, 17 Сентябрь 2018 Италия Италия

Дни культуры Москвы пройдут в итальянских городах

В городах Мерано, Флоренция и Бари с 18 по 25 сентября пройдут Дни культуры Москвы.

Для участия в мероприятиях Италию посетит делегация Правительства Москвы во главе с министром, руководителем Департамента внешнеэкономических и международных связей (ДВМС) Сергеем Черёминым.
В рамках насыщенной деловой программы запланированы встреча московской делегации с губернатором провинции Больцано Арно Компатчером, переговоры с Флоренции Дарио Нарделлой и губернатором области Апулия Микеле Эмилиано, круглые столы по вопросам культуры, организации волонтерской деятельности, сотрудничества в области медицины и фармацевтики.
Отдельным аспектом программы станут встречи и круглые столы по вопросам поддержки и сотрудничества с российским соотечественниками в Италии. В Мерано в Русском центре им. Н.И. Бородиной пройдет круглый стол по теме «Digital. Продвижение официальных мероприятий и организаций при помощи социальных сетей».
Москвичи везут в Италию насыщенную культурную программу. В Бари в театре Петруцелли артисты театра «Новый балет» покажут спектакль «Зимняя роза» по мотивам произведения Оскара Уайльда «Соловей и Роза», в Базилике Святого Николая состоится концерт Хора сретенского монастыря, в Мерано пройдет шахматный турнир с участием чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова и откроется фотовыставка о Москве.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Новый препарат для страдающих болезнью Паркинсона - теперь и в Португалии

      О новости объявила португальская фармацевтическая компания Bial.

      Подробнее

    • Роналду – самый высокооплачиваемый футболист

      Роналду зарабатывает как минимум в три раза больше любого другого футболиста в Италии.

      Подробнее

    • Премьера Испании обвинили в плагиате диссертации

      Премьер Испании Педро Санчес опроверг обвинения в   том, что скопировал часть своей докторской диссертации, в   чем его обвинили СМИ.

      Подробнее

    • Испания: одобрен перенос останков Франко

      Испанский парламент одобрил перенос останков диктатора Франсиско Франко из   Долины Павших.

      Подробнее

    • Дни культуры Москвы пройдут в итальянских городах

      В городах Мерано, Флоренция и Бари с 18 по 25 сентября пройдут Дни культуры Москвы.

      Подробнее

    • Италия: мошенничество в хоре Сикстинской капеллы

      Папа Римский разрешил расследовать мошенничество в хоре Сикстинской капеллы.

      Подробнее

    • Forbes: самый высокооплачиваемый рэпер

      Forbes назвал самого высокооплачиваемого рэпера в 2018 году.

      Подробнее

    • В Саудовской Аравии пчела сорвала мировой рекорд

      В   Саудовской Аравии улетевшая пчела помешала мужчине поставить мировой рекорд по   количеству сидящих на   нем насекомых.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья