Дни культуры Москвы пройдут в итальянских городах

Для участия в мероприятиях Италию посетит делегация Правительства Москвы во главе с министром, руководителем Департамента внешнеэкономических и международных связей (ДВМС) Сергеем Черёминым.

В рамках насыщенной деловой программы запланированы встреча московской делегации с губернатором провинции Больцано Арно Компатчером, переговоры с Флоренции Дарио Нарделлой и губернатором области Апулия Микеле Эмилиано, круглые столы по вопросам культуры, организации волонтерской деятельности, сотрудничества в области медицины и фармацевтики.

Отдельным аспектом программы станут встречи и круглые столы по вопросам поддержки и сотрудничества с российским соотечественниками в Италии. В Мерано в Русском центре им. Н.И. Бородиной пройдет круглый стол по теме «Digital. Продвижение официальных мероприятий и организаций при помощи социальных сетей».

Москвичи везут в Италию насыщенную культурную программу. В Бари в театре Петруцелли артисты театра «Новый балет» покажут спектакль «Зимняя роза» по мотивам произведения Оскара Уайльда «Соловей и Роза», в Базилике Святого Николая состоится концерт Хора сретенского монастыря, в Мерано пройдет шахматный турнир с участием чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова и откроется фотовыставка о Москве.