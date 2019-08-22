Доходы итальянцев растут очень медленно

По итогам первых четырех месяцев 2019 года доходы граждан Италии выросли в среднем на 0,5% в сравнении с предшествующим триместром, сообщили в среду, 21 августа, эксперты Организации по сотрудничеству и развитию ЕС.

Доходы граждан Италии росли медленнее, чем в среднем в еврозоне — там аналогичный показатель составил 0,7%, пишет regnum.ru.

В целом ряде западных стран доходы граждан увеличивались быстрее, чем в Италии, в том числе — в Германии и во Франции. При этом в Великобритании зафиксирован более низкий, чем в Италии, показатель (0,3%).