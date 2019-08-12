Dolce & Gabbana выставили на продажу виллу в Италии

Модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана продают свою виллу на вулканическом острове к северу от Сицилии. Приобрести особняк можно за $7,2 млн, сообщает британский таблоид Daily Mail.

В особняке девять санузлов, гостиная, столовая, кухня, открытая терраса и семь спален, каждая из которых имеет свой уникальный цвет и стиль. В интерьере много изысканных предметов, которые создавали сицилийские ремесленники. Стены и полы в доме украшены итальянской керамикой с оловом, пишет realty.rbc.ru.

При отделке использован фирменный стиль Dolce & Gabbana. Вся мягкая мебель здесь также обита тканями модного дома. На территории множество оливковых деревьев, следует из публикации.

На продажу в США ранее было выставлено поместье Gucci. Сообщалось, что на территории особняка есть водопад, теннисный корт, ручей и бассейн.