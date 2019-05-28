Доннарумма не вызван в сборную Италии

Вторник, 28 Май 2019 Италия Италия

Доннарумма не вызван в сборную Италии

Доннарумма не вызван в сборную Италии на матчи отбора к Евро-2020.

Тренерский штаб сборной Италии во главе с Роберто Манчини назвал состав команды на ближайшие отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года.

Вратари: Алессио Краньо, Пьерлуиджи Голлини, Сальваторе Сиригу, Антонио Миранте;

Защитники: Франческо Ачерби, Кристьяно Бираги, Леонардо Бонуччи, Джорджио Кьеллини, Маттиа Де Шильо, Эмерсон, Алессандро Флоренци, Армандо Иццо, Джанлука Манчини, Алессио Романьоли, Леонардо Спинаццола;

Полузащитники: Николо Барелла, Федерико Бернардески, Брайан Кристанте, Жоржиньо, Лоренцо Пеллегрини, Стефано Сенси, Марко Верратти, Николо Дзаньоло;

Нападающие: Андреа Белотти, Федерико Кьеза, Стефан Эль Шаарави, Винченцо Грифо, Чиро Иммобиле, Лоренцо Инсинье, Мойзе Кин, Леонардо Паволетти, Маттео Политано, Фабио Квальярелла.

Итальянцы сыграют с Грецией 8 июня, а также с Боснией и Герцеговиной 11 июня, пишет news.sportbox.ru.

Отметим, что вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма пропустит предстоящие матчи из-за травмы бедра.

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