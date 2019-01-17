Две трети граждан Италии хотели бы уйти в отпуск на год

Четверг, 17 Январь 2019 Италия Италия

Две трети граждан Италии хотели бы уйти в отпуск на год

32% итальянцев говорят о наличии постоянного стресса.

65% граждан Италии хотели бы провести так называемый «субботний год», то есть уйти в отпуск на такой срок, сообщает во вторник, 15 января, информагентство ANSA со ссылкой на исследование Airbnb.

Одной из основных причин желания уйти в длительный отпуск является постоянный стресс. О наличии такого стресса свидетельствуют 32% граждан. В целом ряде европейских стран этот показатель еще выше: постоянный стресс ощущают 37% французов, 34% немцев и 33% испанцев, пишет regnum.ru.

При этом в Италии — один из самых низких показателей числа граждан, которые уже брали длительный отпуск: лишь 11%. Каждый третий опрошенный заявил, что в случае получения права на «длинные каникулы» провел бы их не покидая Италии.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья