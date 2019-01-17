Две трети граждан Италии хотели бы уйти в отпуск на год

65% граждан Италии хотели бы провести так называемый «субботний год», то есть уйти в отпуск на такой срок, сообщает во вторник, 15 января, информагентство ANSA со ссылкой на исследование Airbnb.

Одной из основных причин желания уйти в длительный отпуск является постоянный стресс. О наличии такого стресса свидетельствуют 32% граждан. В целом ряде европейских стран этот показатель еще выше: постоянный стресс ощущают 37% французов, 34% немцев и 33% испанцев, пишет regnum.ru.

При этом в Италии — один из самых низких показателей числа граждан, которые уже брали длительный отпуск: лишь 11%. Каждый третий опрошенный заявил, что в случае получения права на «длинные каникулы» провел бы их не покидая Италии.