Две трети итальянцев в возрасте до 34 лет живут с родителями

66,4% итальянцев в возрасте от 18 до 34 лет продолжают жить с родителями, сообщает в понедельник, 17 декабря, Il Messaggero со ссылкой на данные европейской службы статистики Eurostat.

В среднем в ЕС аналогичный показатель составляет 50%. Выше, чем в Италии, он только в Хорватии, на Мальте и в Греции.

В возрастной категории от 25 до 34 лет с родителями живет почти половина (49,3%) граждан. Это значительно больше, чем в среднем в ЕС (30,6%), показатель Италии в десять раз выше, чем в Дании или Финляндии, пишет regnum.ru.

С родителями остаются жить чаще молодые люди в возрасте от 18 до 34 (72,7%), чем девушки (59,8%). В Италии объясняют такую ситуацию (сложившуюся не одно десятилетие назад) длительностью получения высшего образования, сложностью с получением работы сразу после учебы, а также отсутствием у многих молодых людей собственно желания жить отдельно от родителей.