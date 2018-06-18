Дверь в сборную для Буффона открыта
Тренер сборной Италии Роберто Манчини по-прежнему рассчитывает на Джанлуиджи Буффона.
Роберто Манчини готов предоставить место в сборной Италии 40-летнему Джанлуиджи Буффону, ранее объявившему о завершении международной карьеры.
«У нашей команды нет особых проблем с вратарями. Доннарумма и Перин - отличные голкиперы, кроме них у меня на примете есть еще парочка ребят. Однако все они еще очень неопытны, и поэтому дверь в сборную для Буффона по-прежнему открыта».
Джанлуиджи Буффон по окончании сезона покинул Ювентус и уже согласовал двухлетний контракт с ПСЖ.
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