Дверь в сборную для Буффона открыта

Роберто Манчини готов предоставить место в сборной Италии 40-летнему Джанлуиджи Буффону, ранее объявившему о завершении международной карьеры.

«У нашей команды нет особых проблем с вратарями. Доннарумма и Перин - отличные голкиперы, кроме них у меня на примете есть еще парочка ребят. Однако все они еще очень неопытны, и поэтому дверь в сборную для Буффона по-прежнему открыта».

Джанлуиджи Буффон по окончании сезона покинул Ювентус и уже согласовал двухлетний контракт с ПСЖ.