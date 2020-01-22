Двое 60-летних итальянцев признались в похищении картины Климта

По данным издания, в настоящее время следователи уточняют детали этой истории, а также проверяют признавшихся на возможную причастность к другим кражам.

Как сообщалось ранее, картина Густава Климта «Портрет дамы» была обнаружена в самом здании музея, из которого была похищена в 1997 году. Подлинность произведения уже подтверждена, пишет regnum.ru.