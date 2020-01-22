Двое 60-летних итальянцев признались в похищении картины Климта

Среда, 22 Январь 2020 Италия Италия

Двое 60-летних итальянцев признались в похищении картины Климта

60-летних жителей Пьяченцы признались в краже картины Густава Климта из городского музея.

По данным издания, в настоящее время следователи уточняют детали этой истории, а также проверяют признавшихся на возможную причастность к другим кражам.

Как сообщалось ранее, картина Густава Климта «Портрет дамы» была обнаружена в самом здании музея, из которого была похищена в 1997 году. Подлинность произведения уже подтверждена, пишет regnum.ru.

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