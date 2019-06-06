ЕК потребовала наказать Италию из-за дефицита бюджета

Четверг, 06 Июнь 2019 Италия Италия

ЕК потребовала наказать Италию из-за дефицита бюджета

Еврокомиссия рекомендовала начать санкционную процедуру против Италии за дефицит бюджета.

Об этом заявил замглавы ЕК Валдим Домбровсис.

По его словам, размер госдолга Италии составит в 2019 и 2020 году 135% от ВВП страны, пишет ТАСС.

Он также добавил, что в прошлом году Италия заплатила за обслуживание госдолга на 2,2 млрд евро больше, чем прогнозировала ЕК.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте пригрозил уйти в отставку.

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