Экономика Италии вступила в стадию технической рецессии

В четвертом квартале 2018 года ВВП Италии снизился на 0,2% в сравнении с показателями третьего квартала, что является худшим результатом за последние пять лет, сообщили в четверг, 31 января, в национальной службе статистики Istat.

Поскольку ВВП снижается второй квартал подряд (в третьем квартале в сравнении со вторым снижение составило 0,1%), то Италия вошла в стадию технической рецессии, отметили статистики.

При этом в сравнении с данными годичной давности по итогам четвертого квартала 2018 года ВВП страны вырос на 0,1%. В целом по итогам года ВВП вырос на 1%, что заметно меньше, чем в 2017 году (тогда рост составил 1,6%), пишет regnum.ru.

За несколько часов до публикации статистики премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что по объективным (внешнеэкономическим) причинам ВВП страны еще некоторое время будет снижаться (в сравнении с показателями предыдущих кварталов), но к середине 2019 года должен начаться рост.