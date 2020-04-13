Экс-футболист сборной Италии Джанлука Виалли победил рак

Понедельник, 13 Апрель 2020 Италия Италия

Экс-футболист сборной Италии Джанлука Виалли победил рак

Бывший футболист сборной Италии Джанлука Виалли заявил, что смог вылечиться от рака поджелудочной железы.

Об это 13 апреля сообщает Daily Mail.

«Это было тяжело как физически, так и морально. Сейчас анализы не показали каких-либо признаков болезни», — сказал Виалли.

55-летний экс-футболист сообщил, что прошёл 17-месячный курс химиотерапии после того, как у него был диагностирован рак, пишет regnum.ru.

Напомним, Виалли играл за такие клубы, как «Кремонезе», «Сампдория», «Ювентус» и «Челси». Он стал чемпионом Италии в составе «Сампдории» (1991) и «Ювентуса» (1995). Также он выиграл Лигу чемпионов в 1996 году.

В составе сборной Италии Виалли стал бронзовым призёром чемпионата Европы (1988) и чемпионата мира (1990).

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