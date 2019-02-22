Экс-главу итальянской Ломбардии осудили за коррупцию

Кассационный суд подтвердил обвинительные приговор, вынесенный Формигони в декабре 2016 года по делу о взятках при строительстве огромного полифункционального госпиталя "Сан-Раффаэле" в Милане. При этом политику был немного сокращен срок лишения свободы.

Данное решение высшей судебной инстанции Италии является окончательным и обжалованию не подлежит.

Ожидается, что в ближайшее время, возможно, уже в пятницу 71-летний политик будет отправлен за решетку.

Формигони в течение 18 лет, с 1995 по 2013 годы, возглавлял ведущий промышленный регион Италии. В последний раз он был избран президентом Ломбардии в 2010 году, но финальный период его руководства ознаменовался целой серией коррупционных скандалов и многочисленными арестами среди руководства областной администрации.

Формигони является одним из патриархов итальянской политики, в которую он пришел в возрасте 23 лет. На протяжении своей карьеры он был членом Христианско-демократической партии, Народной партии Италии, ряда других центристских движений, в том числе, партий "Вперед, Италия" и "Народ свободы", которые основал Сильвио Берлускони.