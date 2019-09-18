Экс-почетного консула Италии в Луксоре обвинили в краже

Среда, 18 Сентябрь 2019 Италия Италия

Экс-почетного консула Италии в Луксоре обвинили в краже

Экс-почетного консула Италии в Луксоре обвинили в краже 22 тысяч артефактов.

Генеральный прокурор Египта Набиль Садек приказал задержать бывшего почетного консула Италии в Луксоре Ладислава Отакара Скакаля (Ladislav Otakar Skakal) по обвинению в краже почти 22 тысяч археологических ценностей и попытке их вывоза за границу, пишет новостной портал "Аль-Ватан".

В настоящее время гражданин Италии скрывается от египетского правосудия.

Речь идет о партии египетских археологических ценностей, которые были задержаны итальянскими властями некоторое время назад в порту города Салерно. Дипломатический груз был отправлен из египетской Александрии, пишет РИА Новости.

В июле 2018 года власти Египта вернули ценности из Италии и начали собственное расследование, в ходе которого выяснилось, что Ладислав Скакаль договорился с группой египтян о нелегальной переправке археологических артефактов в Италию с целью их последующей продажи. Египтяне, помогавшие итальянцу осуществить преступление, задержаны и ожидают суда. В доме почетного итальянского консула в Каире и в принадлежавшей итальянцу банковской ячейке одного из частных банков следователи также обнаружили древнеегипетские артефакты.

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