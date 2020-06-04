Экс-премьер Италии предложил изменить конституцию

Об этом он написал в своей книге «Ход конём», передаёт РИА Новости. Он уверен, что гражданам нужно позволить самостоятельно решать, кому доверить свою судьбу так же, как они решают на выборах мэра.

Полагаю, настал момент всерьёз набраться мужества и ответить на вызов, введя прямые выборы президента республики или председателя Совета министров, — написал он.

Политик отметил, что после таких изменений во главе страны будет стоять человек, легитимность которого обеспечена голосованием людей, а не прохождением через парламент.

Действующая Конституция государства предусматривает выбор президента депутатами парламента на специальном заседании, участие в котором принимают представители каждой области. Премьеры выдвигает наиболее многочисленная политическая сила парламента.