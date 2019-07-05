Экс-защитник ЦСКА продолжит выступление в Италии

Президент бразильской команды Гильерме Белинтани сообщил, что игрок продолжит карьеру в «Удинезе», пишет gazeta.ru.

«Между ними существует договоренность, Бекао отправится в «Удинезе». «Баия» получит за трансфер 1,4 миллиона евро», — заявил президент.

Бекао сыграл за ЦСКА 36 матчей во всех турнирах. Армейский клуб имел право приоритетного выкупа, однако клуб и защитник не смогли прийти к компромиссу по контракту.