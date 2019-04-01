Эксперты ЕС критикуют Италию за снижение пенсионного возраста

Социальные реформы правительства Италии приведут к замедлению экономического роста в стране, заявили в понедельник, 1 апреля, эксперты Организации по кооперации и экономическому развитию ЕС, передает regnum.ru.

Главные темы критики — снижение пенсионного возраста с 67 до 62 лет (при наличии 38 лет трудового стажа), а также введение так называемого «дохода от гражданства» (каждый гражданин страны должен иметь доход не менее 780 евро в месяц).

В 2019 году ВВП страны вследствие этих дорогостоящих реформ может снизиться на 0,2%, в 2020 году — вырасти не более чем на 0,5%, полагают эксперты организации. Также эксперты прогнозируют рост безработицы, рост дефицита бюджета и рост госдолга.

Сторонники действующей итальянской власти в свою очередь отмечают, что усилия правительства должны быть направлены не на абстрактный «рост», а на улучшение положения дел для конкретных граждан. Кроме того, они сомневаются и в прогнозах экспертов организации — к примеру, в последний год при уже новом правительстве уровень безработицы в Италии не растет, а снижается.