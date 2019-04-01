Эксперты ЕС критикуют Италию за снижение пенсионного возраста

Понедельник, 01 Апрель 2019 Италия Италия

Эксперты ЕС критикуют Италию за снижение пенсионного возраста

Эксперты прогнозируют замедление роста экономики вследствие выполнения правительством своих обещаний.

Социальные реформы правительства Италии приведут к замедлению экономического роста в стране, заявили в понедельник, 1 апреля, эксперты Организации по кооперации и экономическому развитию ЕС, передает regnum.ru.

Главные темы критики — снижение пенсионного возраста с 67 до 62 лет (при наличии 38 лет трудового стажа), а также введение так называемого «дохода от гражданства» (каждый гражданин страны должен иметь доход не менее 780 евро в месяц).

В 2019 году ВВП страны вследствие этих дорогостоящих реформ может снизиться на 0,2%, в 2020 году — вырасти не более чем на 0,5%, полагают эксперты организации. Также эксперты прогнозируют рост безработицы, рост дефицита бюджета и рост госдолга.

Сторонники действующей итальянской власти в свою очередь отмечают, что усилия правительства должны быть направлены не на абстрактный «рост», а на улучшение положения дел для конкретных граждан. Кроме того, они сомневаются и в прогнозах экспертов организации — к примеру, в последний год при уже новом правительстве уровень безработицы в Италии не растет, а снижается.

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