Эксперты ЕС раскритиковали Италию за уровень безработицы

Эксперты европейской Организации по кооперации и экономическому развитию раскритиковали ситуацию на рынке труда в Италии, сообщает Affari Italiani во вторник, 4 декабря.

В ежегодном отчете эксперты организации отметили, что на рынке труда в Италии не хватает рабочих мест, наемные работники недостаточно защищены, а производительность труда находится на низком уровне.

Эксперты учитывали данные 2016−2017 годов, в этот период средний уровень безработицы в Италии составлял 11,4%, сейчас он снизился почти на процент.

Неуверенность и недостаточная защищенность наемных работников объясняется большим количеством временных рабочих контрактов, высоким риском безработицы и низким уровнем пособий.

При этом эксперты отметили, что реформы нынешнего правительства предполагают рост пособий. Но другая реформа нынешнего правительства (поощрение найма сотрудников по постоянным контрактам и ужесточение условий найма по временным контрактам) не упомянута, пишет regnum.ru.

В Италии также обратили внимание, что эксперты этой же организации совсем недавно критиковали проект пенсионной реформы в Италии (снижение пенсионного возраста с 67 до 62, при некоторых условиях, лет), хотя сами эксперты уходят на пенсию в 50, а досрочный выход на пенсию граждан Италии старшего возраста поможет, по мнению правительства, найти работу молодежи.