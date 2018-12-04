Эксперты ЕС раскритиковали Италию за уровень безработицы

Вторник, 04 Декабрь 2018 Италия Италия

Эксперты ЕС раскритиковали Италию за уровень безработицы

Одновременно с этим эксперты признали некоторые достижения нынешнего правительства.

Эксперты европейской Организации по кооперации и экономическому развитию раскритиковали ситуацию на рынке труда в Италии, сообщает Affari Italiani во вторник, 4 декабря.

В ежегодном отчете эксперты организации отметили, что на рынке труда в Италии не хватает рабочих мест, наемные работники недостаточно защищены, а производительность труда находится на низком уровне.

Эксперты учитывали данные 2016−2017 годов, в этот период средний уровень безработицы в Италии составлял 11,4%, сейчас он снизился почти на процент.

Неуверенность и недостаточная защищенность наемных работников объясняется большим количеством временных рабочих контрактов, высоким риском безработицы и низким уровнем пособий.

При этом эксперты отметили, что реформы нынешнего правительства предполагают рост пособий. Но другая реформа нынешнего правительства (поощрение найма сотрудников по постоянным контрактам и ужесточение условий найма по временным контрактам) не упомянута, пишет regnum.ru.

В Италии также обратили внимание, что эксперты этой же организации совсем недавно критиковали проект пенсионной реформы в Италии (снижение пенсионного возраста с 67 до 62, при некоторых условиях, лет), хотя сами эксперты уходят на пенсию в 50, а досрочный выход на пенсию граждан Италии старшего возраста поможет, по мнению правительства, найти работу молодежи.

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