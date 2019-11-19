Эксперты признали Рим одним из худших городов для жизни в Италии

Вторник, 19 Ноябрь 2019 Италия Италия

Эксперты признали Рим одним из худших городов для жизни в Италии

Тремя лучшими городами Италии по качеству жизни являются Тренто, Порденоне и Сондрио.

Об этом сообщает Italia Oggi в понедельник, 18 ноября, со ссылкой на результаты экспертного исследования, проведенного совместно с римским университетом La Sapienza.

Большинство городов с высоким качеством жизни располагаются в экономически более благополучной северной части страны, пишет regnum.ru.

Из крупных городов Италии высокие позиции в списке заняли Болонья и Флоренция, ближе к концу перечня оказались Рим, Мессина и Палермо.

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