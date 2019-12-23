Экспорт вин Италии за границы ЕС превысил экспорт в страны Евросоюза

Понедельник, 23 Декабрь 2019 Италия Италия

Экспорт вин Италии за границы ЕС превысил экспорт в страны Евросоюза

В 2019 году объем экспорта итальянских вин за пределы Евросоюза впервые превысит объем поставок в страны ЕС.

Об этом сообщили в пятницу, 20 декабря, в национальной сельскохозяйственной ассоциации.

По данным за первые девять месяцев 2019 года, импортеры из стран из-за пределов ЕС закупили итальянских вин на сумму на 38 млн евро большую, чем импортеры из Евросоюза, пишет regnum.ru.

В первые девять месяцев 2019 года Италия экспортировала 15,7 млн гектолитров вина (в сравнении с аналогичным периодом 2018 года рост составил 12%). Объем поставок составил 4,6 млрд евро (на 3,8% больше, чем в аналогичный период 2018 года).

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