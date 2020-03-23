Экстремал пренебрег итальянским карантином

Понедельник, 23 Март 2020 Италия Италия

Экстремал пренебрег итальянским карантином

Смоленский спортсмен-экстремал пренебрег итальянским карантином.

Он выложил в сети видео своего спуска с четырехтысячной вершины в национальном парке Гран-Парадизо.

Несмотря на то, что все страны закрываются на карантин в связи с коронавирусом, а власти рекомендуют лишний раз не выходить из дома, житель Смоленска отправился в Европу. Иван Малахов в одиночку проложил горнолыжный маршрут на четырехтысячной вершине в Гран-Парадизо. Жесткий снег и предупреждения спасательных служб Иван не взял во внимание, и за семь часов поднялся на 1800 метров, пишет vesti.ru.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)