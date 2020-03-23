Экстремал пренебрег итальянским карантином

Он выложил в сети видео своего спуска с четырехтысячной вершины в национальном парке Гран-Парадизо.

Несмотря на то, что все страны закрываются на карантин в связи с коронавирусом, а власти рекомендуют лишний раз не выходить из дома, житель Смоленска отправился в Европу. Иван Малахов в одиночку проложил горнолыжный маршрут на четырехтысячной вершине в Гран-Парадизо. Жесткий снег и предупреждения спасательных служб Иван не взял во внимание, и за семь часов поднялся на 1800 метров, пишет vesti.ru.