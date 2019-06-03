Эквадорец Ричард Карапас выиграл "Джиро д'Италия"

"Джиро д'Италия" завершилась в Вероне индивидуальной гонкой с раздельным стартом на 17 км. Карапас перед "разделкой" имел преимущество над итальянцем Винченцо Нибали в 1 минуту 54 секунды в общем зачете и этого ему хватило, чтобы по итогам индивидуальной гонки сохранить лидерство.

Карапас победил в итоговой классификации "Джиро", а Нибали, выступающий за Bahrain Merida, занял второе место с отставанием от эквадорца в 1 минуту 5 секунд. Третьим стал словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma (+2.30). В первую десятку итоговой классификации вошли два российских велогонщика - Павел Сиваков (Ineos), ставший 9-м (+8.56), а также Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin), занявший 10-е место (+12.14), пишет РИА Новости.

Победителем заключительного этапа стал американец Чед Хага из Sunweb со временем 22 минуты 7 секунд. Второе и третье места заняли бельгийские велогонщики Lotto Soudal Виктор Кампенартс (+0,04 секунды) и Томас де Гендт (+0,06). Закарин занял 13-е место (+0,36), Сиваков стал 20-м (+0,57).

Ранее ни разу в истории эквадорские велогонщики не выигрывали "Джиро", "Тур де Франс" или "Вуэльту".