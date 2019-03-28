ЕП запретит одноразовую пластиковую посуду в Италии

Инициатива затронет деятельность коммерческих предприятий и мест общественного питания.

В Неаполе с 1 мая вводится запрет на использование одноразовых пластиковых изделий на городской набережной. Соответствующее распоряжение подписал в среду мэр города Луиджи де Маджистрис.

Как сообщила La Repubblica, таким образом местные власти намерены бороться с пластиковыми отходами, которые попадают в море. Данная инициатива, в первую очередь, затронет деятельность коммерческих предприятий, мест общественного питания и торговых точек, которые отпускают продовольствие и напитки на вынос. Им, в частности, будет запрещено использовать одноразовые пластиковые контейнеры, посуду, включая столовые приборы и тарелки, а также питьевые соломинки из неразлагаемого пластика. Как отмечает издание, штраф в случае нарушения запрета будет достигать 500 евро.

Ежегодно, по данным ООН, в Мировой океан попадает около 8 млн т пластика, что приводит к гибели миллионов морских обитателей. Ученые из Университета Ньюкасла обнаружили микропластик в организмах животных, обитающих даже на самых больших глубинах. Для этого они изучили 90 представителей ракообразных из Марианской впадины (глубина почти 11 км), Идзу-Бонинского (9,8 км), Новогебридского (9,1 км), Японского (8,4 км) и Перуанско-Чилийского (около 8 км) желобов, пишет ТАСС.

Результаты оказались шокирующими: в мышечной ткани и желудках большинства глубоководных животных были обнаружены фрагменты пластика, которые включают в себя полусинтетические целлюлозные волокна, используемые в текстильной промышленности, а также пластмассу. Причем наиболее пострадавшим от загрязнения местом оказалось дно самой глубокой Марианской впадины, где отходы человеческой деятельности встречались в организмах почти всех исследуемых морских животных.