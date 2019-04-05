Епископы Италии о миграционной политике

Епископы утверждают, что борьба с трафиком мигрантов приводит к росту числа жертв, хотя статистика показывает обратное

Конференция епископов Италии в своем официальном заявлении выступила против утвержденного правительством Италии декрета о безопасности и миграции, передает Il Primato Nazionale в четверг, 4 апреля.

Епископы отмечают, что в данном вопросе следует руководствоваться принципами интеграции и не быть равнодушными к бедствиям ближних. Институтам самой католической Церкви в Италии рекомендовано продолжить прежнюю политику приема и помощи мигрантам, пишет regnum.ru.

Глава конференции епископов Гуалтьеро Бассетти в своем выступлении заявил, что вследствие отказа Италии от приема мигрантов число гибнущих в море выросло. Статистика говорит прямо противоположное, отмечают авторы издания.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. По итогам 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.