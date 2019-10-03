Епископы Италии обвинили министра образования в невежестве

Об этом заявил секретарь комиссии по культуре и социальным коммуникациям Конференции епископов Италии монсеньор Джованни д’Эрколе, передает Adnkronos в среду, 2 октября.

Министр упустил отличную возможность промолчать, он, очевидно, не понимает, какое значение для итальянцев имеет распятие не только как религиозный, но и как «светский» культурный символ, сказал д’Эрколе, пишет regnum.ru.