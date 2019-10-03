Епископы Италии обвинили министра образования в невежестве

Четверг, 03 Октябрь 2019 Италия Италия

Епископы Италии обвинили министра образования в невежестве

Заявивший о ненужности распятий в школьных кабинетах министр образования Италии Лоренцо Фьорамонти проявил «невежество».

Об этом заявил секретарь комиссии по культуре и социальным коммуникациям Конференции епископов Италии монсеньор Джованни д’Эрколе, передает Adnkronos в среду, 2 октября.

Министр упустил отличную возможность промолчать, он, очевидно, не понимает, какое значение для итальянцев имеет распятие не только как религиозный, но и как «светский» культурный символ, сказал д’Эрколе, пишет regnum.ru.

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