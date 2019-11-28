Еще один итальянский город предлагает дом за 1 евро

Бивона на южно-итальянском острове Сицилия является последним претендентом на роль города с практически бесплатными домами. Меры включают в себя дополнительный стимул хороших налоговых льгот для тех, кто не только покупает и ремонтирует дома по сниженным ценам, но и предпочитает жить в них и быть частью сообщества.

В причудливой коммуне, расположенной в самом сердце сицилийской деревни, за последние 40 лет в 2 раза сократилось население. «Сегодня у нас всего 3800 жителей», — комментирует газете CNN Travel Анжела Канниццаро, советник по культуре Бивоны. «Мы хотим вернуть утраченное величие нашей территории времен эпохи Возрождения. На тот момент в Бивоне жили 8000 человек, и это было процветающее феодальное герцогство, благословленное императором Карлом V.»

УСЛОВИЯ

Как всегда, есть одна загвоздка. Покупатели должны взять на себя обязательство ремонтировать свою новую недвижимость. Сделать это следует в течение определенного периода времени. Также следует внести депозит, который вернут. Деньги возвращают, если владельцы успевают сделать ремонт в согласованные сроки. Город предлагает более выгодную сделку, чем многие другие города. Как известно, другие города требуют залог в размере 5000 евро. Бивона просит внести всего 2500 евро. На выполнение всех ремонтных работ дают не 3 года, а 4. Для людей, которые захотят жить в небольшом городе, предусмотрены налоговые льготы. Советник по культуре города описывает его центр как живой, наполненный историей и очень гостеприимный. Город красивый, несмотря на множество пустых и ветхих домов, пишет countryscanner.ru.

Фермерские домики 18-го века и пастушьи хижины входят в число объектов, доступных по очень выгодной цене. Город гордится своей буколической атмосферой, свежим горным воздухом, чистыми реками и пешеходными, велосипедными и конными прогулками. Мэр Бивоны Милко Чина считает, что это населенный пункт является идеальным местом для детоксикации. Это один из многих городов Италии, где принята схема увеличения численности населения. Каммарата на Сицилии также решила раздавать дома бесплатно. Официально об этом заявили в начале текущего месяца. Проблема заключается в том, что более 100 зданий в историческом центре остались заброшенными. Винченцо Джамброне, мэр Каммарата, убедил бывших владельцев этих зданий отдать их тем, кто может вдохнуть новую жизнь в город.