Еврогруппа дала Италии рекомендации по бюджетной политике

Италии необходимо принять меры, чтобы привести бюджет на 2019 год в соответствие с Пактом стабильности и роста ЕС. Такие рекомендации дал Совет министров экономики и финансов еврозоны (Еврогруппа).

В опубликованном 4 декабря по итогам заседания в Брюсселе документе отмечается, что Еврогруппа полностью поддержала данную ранее оценку Еврокомиссии, пишет агентство экономической информации Прайм. Напомним, 21 ноября ЕК отметила наличие серьезного несоответствия проекта бюджета страны с июльскими рекомендациями Совета ЕС, пишет regnum.ru.

Напомним, правительство Италии ради выполнения своих предвыборных обещаний (отмена повышения НДС, отмена повышения пенсионного возраста, введение минимального дохода от гражданства) повысило дефицит бюджета 2019 года с 2 до 2,4% ВВП. Власти ЕС выступили категорически против.