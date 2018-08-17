Еврокомиссия приспустит флаги в память о погибших в Генуе

Двухсотметровый пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушился во вторник около полудня на складские помещения и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. В четверг премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что число погибших составляет сейчас 38 человек, 15 граждан получили ранения. Без вести пропавшими считаются 10 человек.

"В знак солидарности с властями и народом Италии после ужасного обрушения моста в Генуе, которое привело к многочисленным жертвам, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер распорядился приспустить в субботу европейские флаги и флаг Италии перед зданием Еврокомиссии", - сказал Шпар журналистам в Брюсселе.

Государственные похороны погибших состоятся в Генуе в субботу. В этот день в Италии будет объявлен национальный траур.