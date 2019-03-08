Еврокомиссия раскритиковала Италию за смог и канализацию

Еврокомиссия раскритиковала власти Италии за невыполнение необходимых действий против возникновения смога, а также в части совершенствования системы канализации, передает Affari Italiani в четверг, 7 марта.

В руководстве ЕС считают, что итальянские власти проигнорировали изданные в 2008—2010 годах европейские директивы о качестве воздуха и сточных водах.

Особенные претензии были высказаны в отношении северного региона Ломбардия (Милан). В этой части Италии, как и в еще 16 странах ЕС, были превышены установленные в отношении диоксида азота лимиты, пишет regnum.ru.

Представители местных властей Ломбардии отмечают, что работают над проблемой, но выделенных 50 млн евро недостаточно. В Милане ждут, что Еврокомиссия будет оказывать более существенную помощь, чем сейчас.