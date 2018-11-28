Еврокомиссия включила бюджет Италии в топ-3 проблем Евросоюза

Тремя основными «неопределенностями», которые «давят» на Евросоюз, являются общее напряжение в мировой торговле, выход Великобритании из ЕС и проект бюджета Италии на 2019 год, заявил во вторник, 27 ноября, еврокомиссар по экономическим вопросам Пьер Московиси, передает информагентство Ansa.

Московиси также отметил, что он «никогда не был сторонником санкций», которые «всегда означают провал». Он надеется, что Еврокомиссии и правительству Италии удастся достичь компромисса, пишет regnum.ru.

Как сообщалось ранее, правительство Италии ради выполнения своих предвыборных обещаний (отмена повышения НДС, отмена повышения пенсионного возраста, введение минимального дохода от гражданства) повысило дефицит бюджета 2019 года с 2 до 2,4% ВВП. Власти ЕС выступили категорически против, по их мнению, в условиях высокого госдолга Италии (130% ВВП) ей следует экономить, а не наращивать бюджетные расходы и не снижать пенсионный возраст.

Власти Италии в свою очередь считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, нужна новая и более активная экономическая политика. Они отказались от внесения изменений в бюджет. Еврокомиссия официально предупредила Италию о подготовке к запуску процедуры санкций.