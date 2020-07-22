Евросоюз выделит Италии 209 млрд евро на восстановление экономики

Об этом заявил 21 июля итальянский премьер-министр Джузеппе Конте в ходе пресс-конференции.

Конте отметил историческое значение момента и подчеркнул, что решимость Италии, проявленная на саммите ЕС, вознаграждена. Риму удалось довести кредитную линию Евросоюза до 127 млрд евро, это на 36 млрд евро больше, чем было в первоначальном плане. Прямые субсидии составят 81 млрд евро.