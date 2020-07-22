Евросоюз выделит Италии 209 млрд евро на восстановление экономики

Среда, 22 Июль 2020 Италия

Евросоюз выделит Италии 209 млрд евро на восстановление экономики

Итоги переговоров по кризисному бюджету ЕС удовлетворили Италию, она получит 209 млрд евро на восстановление своей экономики.

Об этом заявил 21 июля итальянский премьер-министр Джузеппе Конте в ходе пресс-конференции.
Конте отметил историческое значение момента и подчеркнул, что решимость Италии, проявленная на саммите ЕС, вознаграждена. Риму удалось довести кредитную линию Евросоюза до 127 млрд евро, это на 36 млрд евро больше, чем было в первоначальном плане. Прямые субсидии составят 81 млрд евро.

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