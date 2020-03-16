Федерация футбола Италии попросит УЕФА перенести Евро-2020

Об этом 16 марта заявил президент организации Габриэле Гравина, сообщает Sport Mediaset.

По словам Гравины, Италия попросит УЕФА перенести Евро-2020, чтобы доиграть сезон в чемпионате страны. Сегодня он остановлен из-за пандемии коронавируса, пишет regnum.ru.

«Мы предложим УЕФА отложить чемпионат Европы. Постараемся доиграть внутренний чемпионат», — сказал Гравина.

Напомним, 9 марта чемпионат Италии был приостановлен. Решение по Евро-2020 УЕФА примет 17 марта.