Федерация футбола Италии попросит УЕФА перенести Евро-2020

Понедельник, 16 Март 2020 Италия Италия

Федерация футбола Италии попросит УЕФА перенести Евро-2020

С просьбой перенести проведение чемпионата Европы - 2020 обратится Федерация футбола Италии к УЕФА.

Об этом 16 марта заявил президент организации Габриэле Гравина, сообщает Sport Mediaset.

По словам Гравины, Италия попросит УЕФА перенести Евро-2020, чтобы доиграть сезон в чемпионате страны. Сегодня он остановлен из-за пандемии коронавируса, пишет regnum.ru.

«Мы предложим УЕФА отложить чемпионат Европы. Постараемся доиграть внутренний чемпионат», — сказал Гравина.

Напомним, 9 марта чемпионат Италии был приостановлен. Решение по Евро-2020 УЕФА примет 17 марта.

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