Фермеры Италии бьют тревогу из-за слишком теплой и сухой зимы

Об этом заявили в национальной ассоциации сельхозпроизводителей в понедельник, 10 февраля.

Температура воздуха этой зимой на 3 градуса выше среднего показателя, пишет regnum.ru.

Фермеры также обеспокоены слишком малым количеством осадков нынешней зимой. Такая ситуация приводит к образованию смога, а также повышает опасность засухи в целом ряде центральных и южных регионов страны.