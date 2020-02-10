Фермеры Италии бьют тревогу из-за слишком теплой и сухой зимы
Зима 2019/2020 годов стала самой теплой в Италии за последние 30 лет.
Об этом заявили в национальной ассоциации сельхозпроизводителей в понедельник, 10 февраля.
Температура воздуха этой зимой на 3 градуса выше среднего показателя, пишет regnum.ru.
Фермеры также обеспокоены слишком малым количеством осадков нынешней зимой. Такая ситуация приводит к образованию смога, а также повышает опасность засухи в целом ряде центральных и южных регионов страны.