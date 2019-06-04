Фернандеш может продолжить карьеру в Италии

Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, 33-летним хавбеком «железнодорожников» заинтересовалась «Парма». Однако стороны еще не вступили в переговоры на предмет возможного трансфера, пишет gazeta.ru.

Фернандеш перешел в «Локомотив» в 2014 году из турецкого «Бешикташа», выиграв с красно-зелеными два Олимп — Кубка России, а также став чемпионом страны в сезоне-2017/18. Его действующий контракт рассчитан до 1 июля 2019 года, однако новое соглашение футболист с клубом еще не подписал.