Фернандеш может продолжить карьеру в Италии

Вторник, 04 Июнь 2019 Италия Италия

Фернандеш может продолжить карьеру в Италии

Полузащитник московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш может продолжить карьеру в Италии.

Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, 33-летним хавбеком «железнодорожников» заинтересовалась «Парма». Однако стороны еще не вступили в переговоры на предмет возможного трансфера, пишет gazeta.ru.

Фернандеш перешел в «Локомотив» в 2014 году из турецкого «Бешикташа», выиграв с красно-зелеными два Олимп — Кубка России, а также став чемпионом страны в сезоне-2017/18. Его действующий контракт рассчитан до 1 июля 2019 года, однако новое соглашение футболист с клубом еще не подписал.

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