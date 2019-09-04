«Феррари» использует обновленные двигатели в Италии
Руководитель гоночной команды «Формулы-1» «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что команда использует двигатели новой спецификации на Гран-при Италии.
Ранее новые моторы «Феррари» получили «Альфа Ромео» и «Хаас», которые выступили с ними в Бельгии, пишет gazeta.ru.
«В Монце все происходит на высокой скорости, там длинные прямые и интенсивное торможение, нужны настройки с низкой прижимной силой. Мы поставим на наши машины третью спецификацию двигателей. Места для ошибок не будет. Нужно все довести до совершенства. Домашняя гонка очень важна для «Феррари», — цитирует GPToday Бинотто.
В нынешнем сезоне итальянская команда занимает второе место в Кубке конструкторов, уступая лишь «Мерседесу».