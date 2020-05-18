Fiat Chrysler попросила кредит у правительства Италии

Об этом 16 мая сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что Fiat Chrysler обратилась к правительству с просьбой оказать помощь итальянскому подразделению производителя автомобилей, пишет regnum.ru.

По информации агентства, речь может идти о кредите в размере 6,3 млрд евро, на который компания может претендовать в рамках мер правительства Италии по поддержке бизнеса в ситуации с эпидемией коронавируса.