Fiat Chrysler продлевает контракты с 87 тысячами работников в Италии

Руководство концерна Fiat Chrysler подписало с профсоюзами и иными заинтересованными организациями соглашение о продлении действия рабочих контрактов 87 тысяч своих работников в Италии, передает regnum.ru.

Договоры будут продлены на период 2019—2022 годов.

Соглашение предполагает ежегодный рост заработной платы на 2%, а также повышение годовой премии, размер которой будет зависеть от производительности труда.