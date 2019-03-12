Fiat Chrysler продлевает контракты с 87 тысячами работников в Италии

Вторник, 12 Март 2019 Италия Италия

Fiat Chrysler продлевает контракты с 87 тысячами работников в Италии

Зарплаты будут ежегодно расти на 2%.

Руководство концерна Fiat Chrysler подписало с профсоюзами и иными заинтересованными организациями соглашение о продлении действия рабочих контрактов 87 тысяч своих работников в Италии, передает regnum.ru.

Договоры будут продлены на период 2019—2022 годов.

Соглашение предполагает ежегодный рост заработной платы на 2%, а также повышение годовой премии, размер которой будет зависеть от производительности труда.

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