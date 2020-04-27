Fiat планирует возобновить сборку авто на заводе в Италии

Понедельник, 27 Апрель 2020 Италия Италия

Fiat планирует возобновить сборку авто на заводе в Италии

Автокомпания Fiat Chrysler Automobiles намерена возобновить производство фургонов на своем совместном предприятии Sevel в Италии с 27 апреля.

Об этом заявил представитель профсоюза UILM Лука Манци агентству Reuters.

Манци подчеркнул, что производство машин на предприятии будет восстановлено на уровне 70% от нормального объема — около 1200 легких коммерческих автомобилей. При этом представитель профсоюза не сказал, сколько людей вернется на работу 27 апреля.

«Конечно, безопасность является приоритетом, мы позаботимся о том, чтобы согласованные меры по охране здоровья были приняты», — сообщил Манци.

Он добавил, что главные внешние поставщики материалов и комплектующих завода гарантировали соблюдение правил безопасности, пишет regnum.ru.

Напомним, завод Sevel был закрыт в марте из-за эпидемии нового коронавируса в Италии. На предприятии работает порядка 6500 человек. Завод принадлежит совместному предприятию Fiat Chrysler и PSA с равными долями. Автопредприятие производит фургоны: Fiat Ducato, Peugeot Boxer и Citroen Jumper.

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