Fiat планирует возобновить сборку авто на заводе в Италии

Об этом заявил представитель профсоюза UILM Лука Манци агентству Reuters.

Манци подчеркнул, что производство машин на предприятии будет восстановлено на уровне 70% от нормального объема — около 1200 легких коммерческих автомобилей. При этом представитель профсоюза не сказал, сколько людей вернется на работу 27 апреля.

«Конечно, безопасность является приоритетом, мы позаботимся о том, чтобы согласованные меры по охране здоровья были приняты», — сообщил Манци.

Он добавил, что главные внешние поставщики материалов и комплектующих завода гарантировали соблюдение правил безопасности, пишет regnum.ru.

Напомним, завод Sevel был закрыт в марте из-за эпидемии нового коронавируса в Италии. На предприятии работает порядка 6500 человек. Завод принадлежит совместному предприятию Fiat Chrysler и PSA с равными долями. Автопредприятие производит фургоны: Fiat Ducato, Peugeot Boxer и Citroen Jumper.