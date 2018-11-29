Fiat вложит 5 млрд евро в оживление итальянского автопрома
Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) вложит 5 млрд евро до конца 2022 года в модернизацию заводов автоконцерна в Италии.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
В частности, эти инвестиции пойдут на обеспечение выпуска компактных внедорожников Alfa Romeo на заводе Fiat в Помильяно - родном городе вице-премьера Италии Луиджи Ди Майо. В Турине они позволят производить Fiat 500 с электрическим приводом, пишет interfax.ru.
Кроме того, на юге Италии будет выпускаться вторая модель под брендом Jeep.
FCA отказалась комментировать материал Bloomberg.
Акции компании подорожали на 0,3% на торгах в Милане в четверг.