Fiat вложит 5 млрд евро в оживление итальянского автопрома

Четверг, 29 Ноябрь 2018 Италия Италия

Fiat вложит 5 млрд евро в оживление итальянского автопрома

Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) вложит 5 млрд евро до конца 2022 года в модернизацию заводов автоконцерна в Италии.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В частности, эти инвестиции пойдут на обеспечение выпуска компактных внедорожников Alfa Romeo на заводе Fiat в Помильяно - родном городе вице-премьера Италии Луиджи Ди Майо. В Турине они позволят производить Fiat 500 с электрическим приводом, пишет interfax.ru.

Кроме того, на юге Италии будет выпускаться вторая модель под брендом Jeep.

FCA отказалась комментировать материал Bloomberg.

Акции компании подорожали на 0,3% на торгах в Милане в четверг.

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