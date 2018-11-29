Fiat вложит 5 млрд евро в оживление итальянского автопрома

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В частности, эти инвестиции пойдут на обеспечение выпуска компактных внедорожников Alfa Romeo на заводе Fiat в Помильяно - родном городе вице-премьера Италии Луиджи Ди Майо. В Турине они позволят производить Fiat 500 с электрическим приводом, пишет interfax.ru.

Кроме того, на юге Италии будет выпускаться вторая модель под брендом Jeep.

FCA отказалась комментировать материал Bloomberg.

Акции компании подорожали на 0,3% на торгах в Милане в четверг.