Финал Гран-при по фигурному катанию состоится в Италии

Как сообщается, совет ISU принял решение предварительно назначить принимающей стороной финала Гран-при Итальянскую федерацию ледовых видов спорта (FISG), пишет РИА Новости.

Соревнования должны пройти в Турине на арене "Палавела" с 5 по 8 декабря 2019 года. В 2018 году финал Гран-при принял канадский Ванкувер.