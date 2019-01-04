Финал Гран-при по фигурному катанию состоится в Италии
Финал Гран-при по фигурному катанию в 2019 году пройдет в итальянском Турине, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Как сообщается, совет ISU принял решение предварительно назначить принимающей стороной финала Гран-при Итальянскую федерацию ледовых видов спорта (FISG), пишет РИА Новости.
Соревнования должны пройти в Турине на арене "Палавела" с 5 по 8 декабря 2019 года. В 2018 году финал Гран-при принял канадский Ванкувер.