Flos Olei 2019 в Риме: оливковое масло The Best

На это мероприятие ежегодно приезжают дилеры из разных стран, в том числе из бывшего СНГ, для отбора лучших марок оливкового масла для торговых сетей.

Вначале, на пресс-конференции было представлено 10-е издание справочника Flos Olei 2019 под руководством Марко Ореджа (Marco Oreggia). Это авторитетный всемирный путеводитель по оливковому маслу, охватывающий 500 производителей из 50 стран. Все экземпляры были предварительно продегустированы экспертами - составителями; 80 лучших из них - представлены на этом мероприятии.

В этом году список лучших The Best пополнили масла из Испании, Хорватии и Чили.

В течение дня в одном из залов отеля были представлены лучшие блюда известных итальянских шеф-поваров провинции Лацио Alain Rosica (Ristorante Belvederedal 1933) и Alberto Mereu (F'orme Osterie). Естественно, в их блюдах были использованы номинанты из справочника Flos Olei. Также можно было попробовать шоколадные конфеты, сделаные на оливковом масле, и даже мороженое Dario Rossi (Greed Avididi Gelato).

Разнообразие упаковки оливкового масла поразило присутствующих - это дизайнерские бутылки с этикетками разных видов, жестяные прямоугольные банки, а также керамические сосуды разных форм и цветов.

Также удивляли необычные сочетания вкусов масла с ароматическими добавками. Ингредиенты, такие как лимон и трюфель, являются самыми известными, но и апельсин или имбирь, например, как оказалось, тоже удачно сочетаются с оливковым маслом.

Очень полезным было участие в эксклюзивной дегустации и образовательном семинаре, под руководством эксперта Лауры Маринелли (Laura Marinelli), которая учила правильно определять свойства масла.

Эксперты утверждают, что, дегустируя, между разными видами масла надо закусывать яблоком, а не хлебом, чтобы лучше почувствовать его вкус.

Ирина Раскина